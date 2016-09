Rutte toch niet bij huldiging paralympiërs

DEN HAAG - Premier Mark Rutte zou woensdag bij de huldiging van de paralympiërs zijn, maar moet op het laatste moment verstek laten gaan, schrijft TeamNL op Twitter. Dinsdag werd nog bekendgemaakt dat Rutte in de pauze van de Algemene Beschouwingen langs zou komen, maar nu blijkt dat de planning van de Algemene Beschouwingen is gewijzigd waardoor Rutte niet in staat is langs te komen.

Door ANP - 21-9-2016, 10:38 (Update 21-9-2016, 10:38)

De plek van Rutte wordt ingenomen door vicepremier Lodewijk Asscher. De premier heeft aangegeven de sporters later alsnog in het Catshuis te willen ontvangen.