ANP Vicepremier Asscher huldigt paralympiërs

DEN HAAG - Vicepremier Lodewijk Asscher heeft woensdagmiddag in de Grote Kerk in Den Haag de Nederlandse medaillewinnaars van de Paralympische Spelen in Rio gehuldigd.

Door ANP - 21-9-2016, 14:06 (Update 21-9-2016, 14:06)

,,Jullie hebben er kei- en keihard voor gestreden. Bloed, zweet en trainen. Namens het hele kabinet en heel Nederland bedankt voor de mooie sportmomenten en de enorme medailleoogst'', zei Asscher onder meer in een toespraak.

De paralympische ploeg pakte in Rio 62 medailles: 17 keer goud, 19 keer zilver en 26 keer brons. Daarmee werd Nederland zevende in het medailleklassement.

Rutte

Premier Mark Rutte zou woensdag bij de huldiging zijn, maar moest op het laatst afzeggen vanwege een Kamerdebat. Hij heeft de atleten uitgenodigd een andere keer langs te komen op het Catshuis.

De medaillewinnaars gaan woensdagmiddag ook nog langs bij koning Willem-Alexander en prinses Margriet op Paleis Noordeinde in Den Haag.