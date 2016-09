Wilders: geen Turk meer ons land binnen

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders vindt dat er in ons land geen Turken meer binnen mogen komen. ,,Dicht die grenzen. Geen Turk er meer in", zei hij tijdens een debat woensdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 21-9-2016, 15:59 (Update 21-9-2016, 15:59)

Hij reageert hiermee op een groep Turkse Nederlanders die na de mislukte staatsgreep in Turkije medio juli op de Erasmusburg in Rotterdam met Turkse vlaggen stond te zwaaien. ,,Het zijn geen Nederlanders", aldus Wilders. Hij omschreef ze als een vijfde colonne.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak in zijn inbreng van ,,idioot gedrag". Hij vindt dat ze voor Nederland moeten kiezen. Maar als ze de Turkse president Recep Tayyip Erdogan als hun leider zien, ,,ga dan terug naar Turkije". En als je niet gaat ,,omarm dan onze vrijheden'', aldus de VVD'er.