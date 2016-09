'Bezuinigingen onderwijs moeten van tafel'

ANP 'Bezuinigingen onderwijs moeten van tafel'

DEN HAAG - De bezuinigingen op het onderwijs moeten van tafel. Er moet juist meer geïnvesteerd worden om te zorgen voor gelijke kansen voor iedereen. Die oproep doet de Stichting van het Onderwijs, een vertegenwoordiger van vakbonden en onderwijswerkgevers, woensdag aan Tweede Kamerleden.

Door ANP - 21-9-2016, 16:06 (Update 21-9-2016, 16:06)

Volgens de onderwijsorganisaties draait het in de begrotingsplannen voor het onderwijs teveel om economisch rendement, doelmatigheid en prestatieafspraken. ,,Het kabinet bezuinigt op onderwijs en dat is funest voor de toekomst van onze kinderen, jongeren en de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs is van levensbelang'', zegt Paul Rosenmöller, voorzitter van de stichting.

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) raken scholen bijna 100 miljoen euro kwijt van hun budget voor bedrijfsvoering. Dar komt volgens de bond halverwege 2017 nog een extra bezuiniging van 150 miljoen euro boven op.