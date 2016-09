Leerlingen uren vast na melding gewapende man

TERNEUZEN - Leerlingen van scholengemeenschap De Rede in Terneuzen mochten dinsdag ruim twee uur lang hun lokalen niet verlaten na een melding dat er een man met een vuurwapen op school zou rondlopen.

De politie kreeg iets voor het middaguur de melding binnen en ging er met veel eenheden op af.

Ook werd een politiehelikopter ingezet. De politie onderzocht de school en de omgeving, maar trof niets bijzonders aan.

Tijdens het speurwerk moesten de leerlingen in hun lokalen blijven. Ruim twee uur later werden ze in de aula opgevangen en bijgepraat.

Kort daarna werd de school vrijgegeven en mochten de leerlingen naar huis.