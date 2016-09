Verkooppraatje over Volkert 'ondiplomatiek'

DEN HAAG - De advocaat-generaal die over verplichte psychologische begeleiding voor Volkert van der G. sprak als een 'verkooppraatje richting de politiek', had zijn woorden diplomatieker moeten kiezen. Dat schrijft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-9-2016, 16:41 (Update 27-9-2016, 16:49)

Bij het Openbaar Ministerie is geoordeeld dat de advocaat-generaal (aanklager) zich ,,diplomatieker en juridischer'' had moeten uitlaten. Hij deed de uitspraak in een gesprek met Pim Fortuyn-moordenaar Van der G. en diens advocaat. Achteraf bleek dat Van der G. het gesprek heimelijk had opgenomen.

Minister Van der Steur schreef eerder dat de eis van het OM om Van der G. onder psychische begeleiding te stellen ,,geen verkooppraatje'' was. Er zou niet zijn gebleken dat uitspraken waren gedaan waaruit was op te maken dat psychische begeleiding eigenlijk niet nodig was, maar vooral voor de bühne zou zijn.

Geen begeleiding meer

Advocaat Willem Jebbink van Van der G. gaf daarop de opname vrij: ,,Nou, laat ik gewoon eerlijk zijn: zal ik het maar gewoon zeggen? We hebben een verkooppraatje nodig'', zei de advocaat-generaal letterlijk.

Het gerechtshof van Den Haag bepaalde vorige week overigens dat Van der G. geen begeleiding meer hoeft van de psycholoog. Van der G. had een procedure aangespannen om dit soort voorwaarden voor zijn vrijlating af te laten bouwen.