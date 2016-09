Dodelijke ’straatrace’ Loosdrecht nagespeeld [video]

LOOSDRECHT - In de vallende duisternis is extra duidelijk dat hard rijden op de smalle wegen in het Loosdrechtse plassengebied helemaal niet kán.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 27-9-2016, 22:44 (Update 27-9-2016, 23:19)

Toch deden vader en zoon Van W. dat woensdagavond 16 maart dit jaar wel, volgens het Openbaar Ministerie. Het kostte de negentienjarige kapster Fleur Balkestein uit Hilversum het leven.

Dinsdagavond werd de dodelijke ’straatrace’ in opdracht van het OM nagespeeld. Om een nieuw drama uit te sluiten, was er een politiemacht van zestig agenten op de been. Kilometers voor het...