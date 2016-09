30 procent meer energie uit windmolens

DEN HAAG - Nederlandse windmolens hebben vorig jaar ruim 30 procent meer elektriciteit opgewekt dan in 2014. Dat kwam doordat het derde windmolenpark op zee is gaan draaien en op land steeds hogere windmolens zijn neergezet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. In totaal produceerden de molens op zee en op land 7,6 miljard kilowattuur aan elektriciteit.

28-9-2016

Afgelopen jaar werd 6 procent van alle in Nederland gebruikte stroom met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Driekwart van de verbruikte elektriciteit wordt in Nederland nog altijd opgewekt met het stoken van aardgas en kolen. De rest komt van biomassa en zonne-energie of uit het buitenland.