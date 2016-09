Rutte: Peres maakt diepe indruk op mij

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte noemt de woensdag overleden voormalige Israëlische president en premier Shimon Peres ,,een man wiens lange en veelbewogen leven parallel loopt met de al even bewogen geschiedenis van de staat Israël'’.

Door ANP - 28-9-2016, 7:33 (Update 28-9-2016, 7:33)

,,Ik heb Peres een paar keer mogen ontmoeten. Op mij maakte hij een diepe indruk door zijn diepgewortelde idealen en strijdbaarheid die hij combineerde met wijsheid en een grote toewijding aan zijn land en het vredesproces in het Midden-Oosten. Onvergetelijk is dat hoopvolle moment in 1994, waarop hij samen met Yitzhak Rabin en de Palestijnse leider Yasser Arafat de Nobelprijs voor de Vrede won. Israël verliest een groot staatsman aan wie wereldwijd met groot respect wordt teruggedacht’’, liet Rutte vanuit Zuid-Korea weten waar hij met een handelsmissie is.