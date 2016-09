Kok: Peres was baken van hoop en optimisme

DEN HAAG - Oud-premier Wim Kok noemt de woensdag overleden voormalige Israëlische president en premier Shimon Peres een wijs man, een baken van hoop en optimisme. ,,Wij eren hem vooral door in zijn geest voort te bouwen aan een verdraagzame samenleving in het Midden-Oosten en elders in de wereld´´, aldus Kok.

Door ANP - 28-9-2016, 9:23 (Update 28-9-2016, 9:23)

,,Ik denk met weemoed en vooral ook dankbaarheid terug aan de inspirerende bijdragen die Shimon Peres tot aan het eind van zijn leven aan het streven naar duurzame vrede is blijven leveren. Shimon was een wijs man, een baken van hoop en optimisme, die de dialoog verkoos boven conflict, die zelfs in donkere tijden bleef ijveren voor een toekomst die mensen niet scheidde, maar met elkaar verbond. Israël en de wereld verliezen een groot staatsman´´, aldus Kok.