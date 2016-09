Gronings corps betreurt geweldsincident

GRONINGEN - Het bestuur van de Groningse studentenvereniging Vindicat Atque Polit betreurt het ten zeerste dat een aspirant lichamelijk letsel heeft opgelopen tijdens de introductieweek in augustus. Het corps zal ook een onderzoek instellen naar het incident. De vereniging reageert hiermee op berichtgeving van NRC van dinsdag.

Door ANP - 28-9-2016, 9:50 (Update 28-9-2016, 9:50)

De krant berichtte dat een eerstejaars tijdens de ontgroening zo hard op zijn hoofd is geslagen dat hij hersenoedeem opliep, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping.

,,Wij vinden het zeer belangrijk dat duidelijk wordt wat zich heeft afgespeeld. Daarom hebben we direct na het incident een diepgaand onderzoek ingesteld. Zodra de feiten hiervan duidelijk zijn, zullen wij ons standpunt bepalen en bezien of en welke acties wij noodzakelijk achten’’, aldus de vereniging in een verklaring.

Vorige week kwam de vereniging ook in opspraak. Toen werden dertien leden geschorst die een lijst met 22 vrouwelijke leden hadden verspreid. Op de lijst stonden naast de naam en een foto, ook contactgegevens en een 'score' voor de prestaties tussen de lakens.