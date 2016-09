Volg live proces Visser/Severein in Spanje

ANP Moordzaak Visser/Severein in Spanje begonnen

MURCIA - Bijna 3,5 jaar na de moord op topvolleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein is woensdag bij het Provinciale Hof van Murcia (Zuidoost-Spanje) onder grote belangstelling het proces tegen de vier verdachten begonnen.

Door ANP - 28-9-2016, 10:55 (Update 28-9-2016, 11:35)

Het misdrijf leidde indertijd tot grote opschudding, zowel in Spanje als Nederland. Visser en Severein woonden in Huizen, aan de Zomerkade. De buurt was ontdaan.

De moeder van Visser, Patsy Visser, en andere familieleden zijn uit Nederland overgekomen om het proces in Spanje bij te wonen. Ze willen geen commentaar geven.

Het proces is achter gesloten deuren begonnen met de samenstelling van de volksjury. Die bestaat uit negen burgers en twee reserves.

De openbare aanklager eist vijftig jaar celstraf voor de Spanjaard Juan C., zakelijk manager van de profvolleybalclub uit Murcia, waar Visser tussen 2009 en 2011 bij speelde. Hij zou het misdrijf beraamd hebben om een zakelijk geschil met Visser en Severein.