MH17: talloze getuigen en 3500 tapgesprekken

DEN HAAG - Het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 is van een enorme omvang, met honderden getuigen die zijn gehoord en duizenden uitgewerkte tapgesprekken. Dagelijks hebben honderd tot tweehonderd mensen gewerkt in het Joint Investigation Team (JIT). Nog altijd zijn er honderd rechercheurs, officieren van justitie en deskundigen mee bezig.

De massale inzet was nodig om te concluderen dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines in 2014 is neergehaald met een uit Rusland afkomstige Buk-raket, die bovendien werd afgevuurd in gebied waar pro-Russische rebellen de baas waren.

De onderzoekers maakten woensdag bekend dat een zeer grote hoeveelheid materiaal is bestudeerd. Meer dan tweehonderd getuigen zijn onder soms moeilijke omstandigheden gehoord.

Liefst 150.000 telefoongesprekken zijn opgenomen en beoordeeld. Uiteindelijk zijn 3500 tapgesprekken uitgewerkt en geanalyseerd. Uiteindelijk zijn er meer dan 6000 processen-verbaal opgemaakt.

Van de duizenden wrakstukken bleken er 1448 relevant voor het onderzoek.

Om te bepalen of de schade zoals die zichtbaar was aan de wrakstukken overeenkomt met de schade die ontstaat door een Buk-raket, heeft het JIT in Finland daadwerkelijk raketkoppen laten ontploffen en metingen gedaan.

Een verrassende bekendmaking was dat het onderzoeksteam beschikt over een bestand met zogeheten 'primaire radargegevens' uit het gebied.

Hiermee kon de theorie worden uitgesloten dat er een gevechtsvliegtuig in de buurt van vlucht MH17 was geweest, wat Rusland eerder heeft beweerd. De gegevens zijn afkomstig van een Oekraïense mobiele radar.