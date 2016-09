Sekswerkers eigen baas bij My Red Light

AMSTERDAM - Voor het eerst krijgen sekswerkers het zelf voor het zeggen in het prostitutiebedrijf My Red Light, dat volgend jaar de deuren opent op de Amsterdamse Wallen. Ze zijn niet meer afhankelijk van exploitanten die met hun geld aan de haal gaan en kunnen zelf hun werktijden bepalen. My Red Light moet een veilige werkplek worden, waar sekswerkers zich comfortabel en thuis voelen, zeiden de initiatiefnemers donderdag bij de bekendmaking van de plannen.

Het is uniek in Nederland en in Europa dat sekswerkers zelf de dienst uitmaken. De ambities zijn groot, want als het aanslaat, moeten er ook in andere steden in het land en zelfs Europa vergelijkbare bedrijven komen. My Red Light komt in vier panden aan de Oudezijds Achterburgwal en de Boomsteeg. Achter de veertien ramen is plek voor zo'n veertig sekswerkers; vrouwen, mannen en transgenders.