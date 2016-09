Koenders sluit onderzoek Indië niet uit

DEN HAAG - Het kabinet sluit een breed, nieuw onderzoek naar de oorlog die Nederland voerde in voormalig Nederlands-Indië niet meer uit. ,,Ik sluit geen enkele optie uit", zei minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken donderdag. Hij sprak van een ,,zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis''.

29-9-2016

De Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy Limpach presenteert later donderdag een boek over die periode 1945-1949. Daarin staat dat de Nederlandse krijgsmacht tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd structureel extreem geweld gebruikte. Tot dusver wordt steeds gesproken over 'excessen'.

Binnen twee maanden komt het kabinet met een reactie op het boek 'De brandende kampongs van Generaal Spoor' van Limpach. ,,Nederland heeft verantwoordelijkheid om in de geschiedenis te kijken, die zwarte bladzijde kan niet zomaar omgedraaid worden'', aldus Koenders. ,,Ook wij moeten in het reine komen met onze geschiedenis.''

Draagvlak

Het ministerie van Defensie heeft naar aanleiding van de publicatie van Limpach al met vertegenwoordigers van de veteranen gesproken. ,,En dat zullen we ook blijven doen zijn", zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie. ,,We sluiten helemaal niets uit. Dat geldt ook voor een eventueel vervolgonderzoek."

D66 en SP hebben al enkele malen om zo'n breed onderzoek gevraagd. Dat zou gefinancierd moeten worden door het kabinet. Het kabinet stelde eerder dat er voldoende onderzoeksmateriaal beschikbaar is en dat er in Indonesië ,,onvoldoende draagvlak'' is voor een dergelijk onderzoek. Eind 2012 vroegen drie Nederlandse wetenschappelijke instituten ook al tevergeefs om geld vrij te maken voor zo'n onderzoek.

Na de reactie van het kabinet op het boek komt er een hoorzitting in de Tweede Kamer waar deskundigen op de kwestie zullen ingaan.