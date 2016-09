Expositie laat de 'echte' Marilyn Monroe zien

AMSTERDAM - De fascinatie voor Marilyn Monroe begon al toen hij tien jaar oud was en inmiddels is die interesse zoals hij het zelf beschrijft uitgegroeid tot een ,,virus''. Dankzij de verzamelwoede van de Duitse Ted Stampfer, die een grote collectie persoonlijke bezittingen van de beroemde Amerikaanse filmster bezit, is er vanaf zaterdag in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de expositie '90 jaar Marilyn. Omzien naar een iconische vrouw' te zien.

Door ANP - 29-9-2016, 15:38 (Update 29-9-2016, 15:38)

,,Dichter bij Marilyn Monroe kun je niet komen'', beloofde Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen, donderdag bij de presentatie. In deze biografische tentoonstelling krijgt de bezoeker een beeld van de beroemde Hollywoodster zoals ze voor de camera's was, maar ook van haar privéleven. In totaal zijn er ruim 140 spullen van haar te vinden, zoals kledingstukken, accessoires, haar testament, dagboeken en agenda's. Veel bezittingen zijn, voordat ze in 1999 door Christie's werden geveild, lange tijd door erfgenamen in dozen waren gelaten. Een van de topstukken van de expositie is de legendarische witte jurk, die Monroe droeg in de film Seven Year Itch.

Marilyn Monroe, die werd geboren als Norma Jeane Mortenson, zou dit jaar negentig zijn geworden. Ze stierf echter al in 1962 op 36-jarige leeftijd, volgens Kleiterp eisten drank en drugs zijn tol. ,,Je leert haar kennen als persoon die onder alle roem ook erg eenzaam was en vocht om van het imago dom blondje af te komen.''

Intelligente zakenvrouw

Stampfer omschrijft haar als een ,,intelligente zakenvrouw die in een heel dominante Hollywoodwereld leefde''. Zijn collectie telt meer dan zevenhonderd voorwerpen. Hij wil met de expositie de ,,echte vrouw achter het merk Marilyn'' laten zien.

Het is de eerste biografische tentoonstelling die De Nieuwe Kerk organiseert. Volgend jaar is het de beurt aan Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela, die een gezamenlijke expositie krijgen.

De tentoonstelling over Monroe, die tot en met 5 februari is te zien, wordt donderdagavond feestelijk geopend met allerlei bekende gasten, muziek en een optreden van schrijfster Connie Palmen die haar licht laat schijnen op de persoon Marilyn Monroe.