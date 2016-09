Ilse DeLange stimuleert muziek op basisschool

UTRECHT - Ilse DeLange gaat zich inzetten om via muziek de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De zangeres, bekend van The Common Linnets, is benoemd tot ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas.

29-9-2016

DeLange gaat de komende tijd met diverse partijen in gesprek over muziekeducatie op basisscholen. ,,Ik heb het geluk gehad dat ik op de basisschool in Almelo heel veel met muziek in aanraking ben gekomen'', zei ze donderdag. ,,Kinderen spelenderwijs, dus ook via muziek, laten leren en verbinden is niet op alle scholen vanzelfsprekend.''

De stichting bevordert de deskundigheid op muzikaal terrein van leerkrachten en op pabo’s en conservatoria. Doelstelling is dat in 2020 op elke basisschool in Nederland muziekonderwijs wordt gegeven.

De organisatie heeft naast DeLange nog negentien ambassadeurs, onder wie Henny Vrienten van Doe Maar en singer-songwriter Wouter Hamel. Méér Muziek in de Klas is een initiatief van minister Jet Bussemaker van Cultuur, koningin Máxima is erevoorzitter.