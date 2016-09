Punterwerf in Giethoorn door brand verwoest

GIETHOORN - Bij een hevige brand in het Overijsselse Giethoorn is een punterwerf in de nacht van donderdag op vrijdag tot de grond toe afgebrand. De brandweer kon voorkomen dat rietgedekte woningen dichtbij het pand aan de Beulakerweg ook vlam vatten.

Door ANP - 30-9-2016, 2:15 (Update 30-9-2016, 2:15)

Bij de brand zijn explosies gehoord, die hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt zijn door ontploffende gasflessen. Er is niemand gewond geraakt. Wel zijn de omwonenden voor de zekerheid uit huis gehaald en elders opgevangen.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle, maar denkt nog urenlang bezig te zijn met het nablussen.

De punterwerf van de firma Wildeboer bestond al generaties lang. Het bedrijf werd opgericht in 1890.