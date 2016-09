Orkaan Matthew raast langs Curaçao

ANP Orkaan Matthew raast langs Curaçao

WILLEMSTAD - Orkaan Matthew raast met windsnelheden van zo'n 120 kilometer per uur langs Curaçao. Eerder op donderdag deed de orkaan de Caraïbische eilanden al aan, met overstromingen en landverschuivingen als gevolg. Ook werden vliegvelden gesloten en veel inwoners verschansten zich in schuilkelders. Op het vulkanische eiland St. Vincent kwam iemand om het leven.

Door ANP - 30-9-2016, 2:33 (Update 30-9-2016, 2:33)

De verwachting is dat Matthew verder in kracht toeneemt, naar windsnelheden van zo'n 160 kilometer per uur en in noordwestelijke richting naar Jamaica, Haïti en Cuba draait.

De regering van Curaçao besloot donderdag de verkiezingen voor een nieuw parlement, die voor vrijdag stonden gepland, uit te stellen tot woensdag. Verder blijven op het eiland vrijdag alle scholen dicht. Ook kondigden verschillende bedrijven aan hun deuren te sluiten. Bewoners kregen het advies te zorgen voor voldoende proviand en thuis te blijven.