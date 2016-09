Studentenverenigingen niet op erfgoedlijst

ANP Studentenverenigingen niet op erfgoedlijst

DEN HAAG - Nederlandse studentenverenigingen komen voorlopig niet op de lijst van cultureel erfgoed. Dat heeft Ineke Strouken, directeur van het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, vrijdag gezegd.

Door ANP - 30-9-2016, 12:44 (Update 30-9-2016, 12:44)

Aanleiding voor het uitstel is het geweldincident bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. ,,We hadden de hele procedure afgerond en zouden dit weekend tekenen. Maar dat doen we voorlopig niet'', aldus Strouken.

Volgens haar gaat het om meer dan een incident. ,,Er komen nu ook dingen boven als seksisme en vernedering''', zegt de directeur. Zij wil onder meer dat het opnemen van de studentenverenigingen op de lijst opnieuw door de toetsingscommissie wordt bekeken.

Het kenniscentrum van Strouken maakte eerder bekend dat het studentenleven op de lijst zou komen.