Zeker een dode en gewonde door ongeval Joure

JOURE - Een ongeval op de A7 bij Joure heeft vrijdagmiddag zeker een persoon het leven gekost. Een vrachtwagen reed bij de Friese plaats in op een file. Het slachtoffer zat in een auto die onder de vrachtwagen terechtkwam en in brand vloog, meldde de politie. Ook in de vrachtwagen brak vervolgens brand uit.

Door ANP - 30-9-2016, 17:32 (Update 30-9-2016, 18:58)

,,Mogelijk zaten er meer mensen in de uitgebrande auto. Die hebben het ongeluk dan ook niet overleefd'', aldus een woordvoerster. ,,De bestuurder van de vrachtwagen wist op tijd uit zijn cabine te komen, hij is ongedeerd.'' De man is meegenomen voor verhoor.

Bij het ongeval waren nog zeven auto's en een kleine vrachtauto betrokken. ,,Een zwangere vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen is gekanteld.''

Het politieonderzoek en het bergen van de voertuigen nemen nog enige tijd in beslag. De A7 bij knooppunt Joure is zeker tot 20.00 uur in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kan volgens de ANWB het best omrijden via Leeuwarden (N31, A32).