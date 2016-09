Wéér staat bank op omvallen

Foto EPA/Boris Roessler Het gebouw van Deutsche Bank in Frankfurt.

Acht jaar na de val van Lehman Brothers wankelt opnieuw een grote financiële instelling: Deutsche Bank. Een bank die te groot is om om te vallen. Hebben we dan niets geleerd van de financiële crisis?

Door Wim van der Wijk - 30-9-2016, 19:14 (Update 30-9-2016, 19:14)

Probleem voor Merkel: Deutsche Bank staat symbool voor de graaicultuur

De val van Lehman Brothers in september 2008 vormde de inleiding van de economische crisis. Alleen al in de eurozone verloren naar schatting 3,8 miljoen mensen tot 2014 hun baan. Dus is het schrikken als er opnieuw een bank op instorten staat, in dit geval een wereldspeler, machtiger en wijder vertakt in de mondiale economie dan Lehman Brothers.

Als het echt mis gaat, zal de Duitse overheid de bank redden. Berichten als zou bondskanselier Merkel Deutsche Bank niet te hulp willen schieten, zorgden begin deze week voor paniek op de beurzen, waarbij niet alleen de koers van Deutsche Bank scherp daalde, maar ook de koersen van andere banken. Uiteindelijk zal Merkel niet anders kunnen dan de bank te hulp schieten. De activa - het geheel aan bezittingen - van de bank zijn zo groot als de helft van de Duitse economie. Maar Merkel kan in een verkiezingsjaar niet nu al zeggen dat er weer een beroep op de belastingbetaler zal worden gedaan, vooral ook omdat Deutsche Bank model staat voor de graaicultuur in de financiële wereld. Maar achter de schermen worden in Berlijn wel degelijk noodscenario’s voor redding opgesteld.

Het hoeft niet zover te komen. De bank heeft al een begin gemaakt met het verkopen van onderdelen. Deutsche Bank is in de problemen geraakt door miljardenboetes die het concern boven het hoofd hangen nadat de bank betrokken was bij een reeks van financiële schandalen. De Amerikaanse justitie heeft de bank een boete gepresenteerd van bijna veertien miljard dollar. De miljarden die de bank hiervoor heeft gereserveerd zijn bij lange na niet toereikend. Waarschijnlijk gaat de boete omlaag, gezien de pragmatische opstelling van de Amerikaanse justitie in dit soort zaken: hoog inzetten en schikken op een lager bedrag, ter voorkoming van jarenlange procedures. Gewone criminelen hebben niet het voorrecht om op deze manier over de hoogte van de straf te onderhandelen. De problemen bij Deutsche Bank tonen aan dat het perverse financiële systeem nog onvoldoende bestreden is. Rigoureus kortwieken van de bank is onvermijdelijk.