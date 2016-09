Ambassadeur in Moskou op matje wegens MH17

MOSKOU - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17. De ambassadeur moet zich maandag melden op het ministerie in Moskou, blijkt uit een verklaring.

Door ANP - 30-9-2016, 21:50 (Update 30-9-2016, 22:02)

Ambassadeur Renée Jones-Bos zal daar uitleg krijgen waarom Rusland de bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT) over het neerhalen van de MH17 niet accepteert. Volgens het Russische ministerie gaat het strafrechtelijk onderzoek ,,een verkeerde richting uit'', liet woordvoerster Maria Zakharova vrijdagavond weten.

De Russische ambassadeur in Den Haag, Alexander Sjoelgin, werd eerder op de vrijdag door minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) ontboden in verband met Russische kritiek op het internationale strafrechtelijke onderzoek naar vlucht MH17. Volgens de verklaring van Koenders is ambassadeur Sjoelgin ,,te verstaan gegeven dat dergelijke ongefundeerde kritiek onacceptabel is''.

Respecteren

,,In plaats van het onderzoek zwart te maken en twijfel te zaaien, dient Rusland - gezien het overtuigende bewijs - de gepresenteerde resultaten te respecteren", aldus de bewindsman. Ook riep hij in het gesprek de Russen opnieuw op om mee te blijven werken aan het onderzoek en de berechting van de dader(s).

De internationale onderzoekers van het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT) meldden eerder deze week dat lanceerinstallatie waarmee de Buk-raket werd afgeschoten uit Rusland kwam en na de lancering weer is teruggekeerd naar Rusland. De raket, die het vliegtuig van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 neerhaalde, werd afgeschoten vanuit een gebied in Oost-Oekraïne waar pro-Russische rebellen de scepter zwaaien. Die eerste resultaten van het JIT werden woensdag door Russische ministeries in twijfel getrokken.