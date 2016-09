Patrouilleschip Groningen terug uit Cariben

DEN HELDER - Het marineschip Zr. Ms. Groningen is zaterdag teruggekeerd in zijn thuishaven Den Helder. De bemanning werd aan de kade opgewacht door familie en vrienden.

Door ANP - 1-10-2016, 10:54 (Update 1-10-2016, 10:54)

De Groningen heeft vijf maanden gepatrouilleerd in het Caribisch gebied. Tijdens die periode is 2253 kilo drugs onderschept. De laatste drugsvangst, half september, was ook meteen de grootste: 2000 kilo cocaïne in een geheim compartiment op een vissersschip.

De laatste keer dat een marineschip meer dan 1000 kilo cocaïne tegenhield, was eind 2015. Zr. Ms. Friesland stopte toen een bootje met 1350 kilo coke aan boord door de motor kapot te schieten.

Op de Groningen voer ook een eenheid van de Amerikaanse douane mee. Dat team ging buiten de territoriale wateren aan boord van verdachte schepen.