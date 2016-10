Nuon Solar Team wint in Zuid-Afrika

KAAPSTAD - Het Nuon Solar Team heeft opnieuw bewezen dat het de beste zonnewagen ter wereld kan bouwen. De Delftse studenten die de wagen maakten, wonnen zaterdag de SASOL Solar Challenge in Zuid-Afrika. Zij verbraken tegelijkertijd het wereldrecord aantal gereden kilometers in een zonnerace: totaal 4717 kilometer.

Door ANP - 1-10-2016, 17:55 (Update 1-10-2016, 17:55)

Het is de tweede keer dat het team in Zuid-Afrika wint. ,,Met 173 kilometer voorsprong op de belangrijkste concurrent, de Japanse Universiteit Tokai, was het verschil nog nooit zo klein. Twee jaar geleden was het verschil met nummer twee nog 1500 kilometer’’, aldus een woordvoerster van het Solar Team.