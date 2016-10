Dode bij frontale botsing in Westdorpe

WESTDORPE - Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Westdorpe (Zeeland) is zaterdag een 60-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland om het leven gekomen. De auto's botsten tegen elkaar na een verkeerde inhaalmanoeuvre. Naast het dodelijke slachtoffer raakten ook twee vrouwen gewond. Ze zijn naar een ziekenhuis in Gent gebracht.

Door ANP - 1-10-2016, 21:36 (Update 1-10-2016, 21:36)

De politie heeft een 21-jarige man uit Goes aangehouden voor het veroorzaken van het dodelijke ongeval.