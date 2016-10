Verjaardag eindigt in vecht- en steekpartij

ROTTERDAM - Een verjaardagsfeest in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag uitgedraaid op een vecht- en steekpartij. Een 18-jarige man uit Ridderkerk werd daarbij neergestoken en moest voor verwondingen in zijn nek en in een van zijn oksels in het ziekenhuis worden behandeld.

Door ANP - 2-10-2016, 12:01 (Update 2-10-2016, 12:01)

De politie hield een 31-jarige Rotterdammer als verdachte aan.

Agenten troffen een chaotisch tafereel aan toen ze even na middernacht te hulp waren geroepen op het verjaardagspartijtje aan de Valkenburgsingel in de Maasstad. Uit verklaringen van de - volgens de politie veelal beschonken - aanwezigen bleek dat een van de gasten zich beledigend zou hebben uitgelaten tegenover aanwezige vrouwen en handtastelijk zou zijn geweest. Toen de man door de aanwezigen werd gevraagd te vertrekken, ontstond een flinke vechtpartij.

De aangehouden verdachte is niet de aanstichter van de problemen, aldus de politie.