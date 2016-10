Aanhouding voor vernielingen wijk Maassluis

MAASSLUIS - De politie heeft zondagmorgen een 17-jarige jongen in zijn woning in Maassluis opgepakt naar aanleiding van vernielingen en openlijke geweldpleging in de Burgemeesterswijk. Hij wordt ervan verdacht ruiten van woningen te hebben ingegooid.

Door ANP - 2-10-2016, 14:15 (Update 2-10-2016, 14:15)

Afgelopen maand veroorzaakte een groep jongeren onrust in de wijk. Er werden gemeente-eigendommen vernield, auto’s van bewoners stukgemaakt, ramen van huizen ingegooid en er zou sprake zijn van intimidatie en uitlokken van ruzie. Dinsdag kondigde burgemeester Edo Haan van Maassluis een noodverordening van twee weken af in de onrustige wijk.

Agenten stelden een onderzoek in, spraken met getuigen en hielden een buurtonderzoek. In het onderzoek kwam de 17-jarige jongen in beeld, aldus de politie zondag. Behalve het ingooien van ruiten van woningen wordt ook zijn rol bij andere incidenten onderzocht. Hij zit vast en wordt verhoord.