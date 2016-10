Interesse in woninginrichting neemt weer toe

ANP Interesse in woninginrichting neemt weer toe

AMSTERDAM - De vt wonen&design beurs in de RAI Amsterdam heeft de afgelopen zes dagen 88.000 bezoekers getrokken, 9000 meer dan vorig jaar. Volgens beursmanager Ingrid van Schooten vertaalt de groei van de huizenverkoop zich ook in een toenemende belangstelling voor woninginrichting.

Door ANP - 2-10-2016, 19:16 (Update 2-10-2016, 19:16)

Op de beurs, waar vooral veel woontrends zijn te zien, waren evenementen als lezingen en metamorfose-shows uitverkocht. Ook de plekken voor persoonlijk woonadvies waren allemaal uitverkocht.

Op de NVM Open Huizen Dag waren er ongeveer 105.000 belangstellenden voor ongeveer 29.000 te koop staande woningen. Volgens de beursorganisatie is er weer geld voor een nieuw interieur in een ander huis. ,,Niet alleen hypotheekverstrekkers hebben het drukker, maar ook meubelmakers en ateliers, die een toenemende vraag zien naar maatwerk. Afgelopen jaren kwamen mensen vooral inspiratie opdoen, nu gaan ze weer echt over tot actie’’, aldus een woordvoerster van de organisatie.