Roemeen bekent doden van Visser en vriend

MURCIA - De Roemeen Valentin I. heeft de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein in mei 2013 doodgeslagen. Dat heeft de 62-jarige verdachte maandagmiddag bekend tijdens de rechtszaak over de dubbele moord in de Spaanse stad Murcia, melden plaatselijke media.

Door ANP - 3-10-2016, 16:23 (Update 3-10-2016, 16:24)

De Roemeen ontkende echter dat er sprake was van een vooropgezet plan. ,,Ik ben niet betaald om ze te vermoorden", zei hij. ,,Het liep gewoon zo.''