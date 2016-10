COA ziet af van asielzoekerscentrum Enschede

ANP COA ziet af van asielzoekerscentrum Enschede

ENSCHEDE - De bouw van een asielzoekerscentrum voor zeshonderd mensen op het Esmarkerveld in Enschede is niet langer noodzakelijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft de gemeente laten weten dat een opvanglocatie voor vluchtelingen de komende jaren niet meer nodig is wegens een sterk verminderde instroom van asielzoekers.

Door ANP - 3-10-2016, 17:49 (Update 3-10-2016, 17:49)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad maandag in een brief op de hoogte gesteld van het besluit van het COA.

De plannen voor het azc hebben in Enschede geleid tot veel verzet. Eind oktober 2015 werden bij een demonstratie tegen het centrum al arrestaties verricht wegens mishandeling, belediging en het brengen van de hitlergroet. Een maand later werden er varkenskoppen neergelegd bij het terrein waar het azc moest verrijzen.

Het COA heeft Enschede gevraagd opgave te doen van de voorbereidingskosten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een regeling voor gemeenten in de maak om gemaakte kosten voor een azc te vergoeden.