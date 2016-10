Nederland vraagt samenwerking Russen met MH17

DEN HAAG - De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft maandag aangedrongen op Russische medewerking in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Ambassadeur Renée Jones-Bos was ontboden en had een gesprek met de Russische viceminister Aleksej Mesjkov.

Door ANP - 3-10-2016, 19:46 (Update 3-10-2016, 19:46)

Ze heeft benadrukt dat ons land de schuldigen voor het neerhalen van vlucht MH17 wil vinden en berechten en dat ook Rusland zich hiertoe heeft verplicht met resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken: ,,We hebben het gesprek vandaag benut om opnieuw aan te dringen op de Russische samenwerking om dit doel van de internationale gemeenschap te realiseren''.

Rusland heeft volgens de Nederlandse verklaring zijn kritiek herhaald op de werkwijze, objectiviteit en transparantie van het onderzoek door het Joint Investigation Team (JIT).