ANP Afschaffen eigen risico fors duurder

DEN HAAG - De kosten voor het eventueel afschaffen van het eigen risico in de zorg zullen fors hoger zijn dan eerder begroot: geen 3,7 miljard maar 4,5 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Door ANP - 3-10-2016, 21:29 (Update 3-10-2016, 21:29)

De hogere kosten hebben te maken met de hogere zorguitgaven per persoon en de toename van het aantal verzekerden. Ook zou het eigen risico de komende jaren nog stijgen tot 450 euro per persoon in 2021, terwijl dat nu nog 385 euro is.

Het eigen risico kan bij de komende verkiezingen een rol gaan spelen. Zo willen SP, GroenLinks en 50PLUS het eigen risico afschaffen. Ook PvdA en CDA willen nadenken over afschaffing of vermindering van het eigen risico.

De PVV stelde maandag voor het eigen risico volgend jaar al met 100 euro te verlagen, van 385 naar 285 euro.