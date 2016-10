Almere heeft 200.000 inwoners

ALMERE - Almere, de jongste stad van Nederland, heeft nu 200.000 inwoners. De grens werd symbolisch gepasseerd door de tienjarige Tvesha Chauhan uit India, die met haar ouders in de polderstad is komen wonen. Zij kreeg maandag bezoek van burgemeester Franc Weerwind.

Door ANP - 3-10-2016, 22:52 (Update 3-10-2016, 22:52)

Almere is qua inwoners de achtste stad van het land. De eerste woningen werden opgeleverd in 1976. Na 25 jaar, in 2001, had de gemeente al 150.000 inwoners.

In de komende periode zal de stad moeten groeien naar 300.000 tot 350.000 inwoners. Daarmee zou het waarschijnlijk de vijfde stad zijn, achter Utrecht en voor Eindhoven.