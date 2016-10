Oproep tot kalmte in Zwarte Pieten-discussie

DEN HAAG - Een aantal organisaties die een rol spelen bij de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet roept op tot kalmte en een respectvolle dialoog over het onderwerp. Ze doen dat in een statement nadat zij maandag om de tafel hadden gezeten op het ministerie van Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) in Den Haag.

Door ANP - 3-10-2016, 23:00 (Update 3-10-2016, 23:00)

In de verklaring doen ze afstand van iedere vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie. ,,We stellen het belang van het kind centraal. We streven er naar het een feest voor alle kinderen te laten zijn'', aldus de partijen.

Bij het overleg waren voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, maar ook organisaties die 'neutraal' zijn maar veel met het onderwerp te maken hebben, zoals Detailhandel Nederland en RTL Nederland.

Onder de organisaties waren verder onder meer Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Sint Nicolaas Genootschap Nederland, Surinaams Inspraak Orgaan, Overlegorgaan Caribisch Nederland, Stichting Nederland Wordt Beter en Stichting Sint en Pietengilde.