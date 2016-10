Kamp wil meer groene stroom uit mest

DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil dat meer melkveehouders de mest op hun bedrijf gaan omzetten in energie. Hij trekt volgend jaar 150 miljoen euro uit om er snel tweehonderd installaties, de zogeheten monovergisters, bij te krijgen die hiervoor kunnen zorgen.

Door ANP - 4-10-2016, 7:12 (Update 4-10-2016, 7:12)

De minister maakt dat dinsdag bekend bij de ingebruikname van een monovergister in het Friese Hinnaard. Kamp ziet veel voordelen aan het omzetten van mest in groene stroom en energie. ,,Een gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens en levert daarmee een bijdrage aan het doel om in 2020 14 procent hernieuwbare energie te realiseren.’’

FrieslandCampina, waar meer dan 70 procent van de Nederlandse melkveehouders wordt verwerkt, is bereid de groene stroom en het gas dat op deze manier wordt opgewekt, af te nemen.