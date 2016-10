Twee aanhoudingen in ontvoeringszaak Insiya

AMSTERDAM - Twee mannen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering van het tweejarige meisje Insiya Hemani. Zij werd vorige week ontvoerd door haar vader en drie mannen. Naar het meisje, de vader en de derde ontvoerder wordt nog steeds gezocht.

Door ANP - 4-10-2016, 16:02 (Update 4-10-2016, 16:02)

Eén van de aangehouden mannen kon direct worden aangehouden nadat hij door buurtbewoners werd overmeesterd. Een tweede verdachte is een dag later opgepakt toen hij zich met zijn advocaat meldde op het politiebureau in Amsterdam.

Het meisje werd afgelopen donderdagochtend met geweld uit een woning aan de Anfieldroad in Watergraafsmeer meegenomen. Daarna is een Amber Alert gegeven, maar het meisje is nog niet terecht. Vermoedelijk is ze met haar vader in het buitenland.