ANP Nobelprijs Scheikunde naar Nederlander

STOCKHOLM - De Nederlandse chemicus Ben Feringa heeft de Nobelprijs voor de Scheikunde gewonnen voor zijn moleculair onderzoek. De hoogleraar, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontving in 2004 de Spinozapremie, de grootste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap.

Door ANP - 5-10-2016, 12:27 (Update 5-10-2016, 12:27)

Hij is uitvinder van de eerste door licht aangedreven moleculaire motor en bouwer van uiterst selectieve katalysatoren. Deze werken zo nauwkeurig dat ze een molecuul en het spiegelbeeld van dat molecuul uit elkaar kunnen houden. Voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is dit van groot belang omdat de ene molecuul dodelijk kan zijn, terwijl de variant juist levens kan redden.

Feringa (1951) promoveerde in 1978 in Groningen, waarna hij enkele jaren bij Shell werkte. In 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar organische chemie aan de Groningse universiteit. Tien jaar later werd Feringa geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.