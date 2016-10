Activisten verwijderd tijdens Kamerdebat

DEN HAAG - Een groepje actievoerders tegen windmolens in Drenthe is woensdag tijdens een debat uit een zaal van de Tweede Kamer gezet. Ze werden door agenten gedwongen te vertrekken bij overleg van Kamerleden met minister Henk Kamp (Economische Zaken) over onder meer windenergie. In Drenthe is veel protest tegen de komst van windmolens in het gebied.

Door ANP - 5-10-2016, 16:03 (Update 5-10-2016, 16:03)

Vanaf het begin van het debat lieten de ontevreden bewoners zich horen. Zo werd er gejoeld nadat PvdA'er Jan Vos had aangegeven dat hij begrijpt dat mensen in Drenthe de windmolens liever niet hebben. De voorzitter van de vergadering waarschuwde herhaaldelijk dat dit niet de bedoeling was.

Maar de actievoerders bleven luidruchtig, onder meer over het uitblijven van een reactie van Kamp. ,,Veel emotie bij de mensen die uit Drenthe kwamen luisteren naar debat over windenergie op land. Begrijpelijk-de agenda was ook weer eens overvol'', twitterde D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.