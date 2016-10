Nobelprijswinnaar: 'meer geld voor onderzoek'

GRONINGEN - Nobelprijswinnaar Ben Feringa (65) hoopt dat er meer geld en aandacht komt voor fundamenteel onderzoek in Nederland. ,,We kunnen in Nederland echt het verschil maken, maar dan moet er zeker 1 miljard euro beschikbaar komen voor nog meer en beter onderzoek.'' Dat zei hij woensdag tijdens een persconferentie in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij hoogleraar is.

Door ANP - 5-10-2016, 17:16 (Update 5-10-2016, 17:16)

,,We doen het in Nederland eigenlijk heel erg goed met weinig geld", zegt Feringa. ,,Maar we kunnen met die miljard wereldwijd vooroplopen. We hebben daar als wetenschappers al vaker voor gepleit, maar ik blijf me inzetten voor het uitdragen van die boodschap."

Feringa benadrukte dat hij ontzettend trots is op zijn onderzoeksgroep met chemiestudenten uit de hele wereld. ,,We hebben de kennis uit al die landen nodig. In de chemie is elke ontdekking belangrijk. Je helpt elkaar verder naar toepassingen."