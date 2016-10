'Visser en Severein 14 mei in hotel gezien'

MURCIA - Twee werknemers van het hotel in Murcia waar de vermoorde volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein in mei 2013 overnachtten, hebben woensdag tegen de juryrechtbank in Murcia verzekerd dat ze het Nederlandse stel op 14 mei van dat jaar in het hotel hebben gezien. Dat schrijft de Spaanse krant La Verdad de Murcia.

Door ANP - 5-10-2016, 17:30 (Update 5-10-2016, 17:32)

De verklaring van de twee getuigen, een receptioniste en een schoonmaakster van hotel Churra, is in strijd met de bekentenissen van de verdachten die eerder werden verhoord door de rechtbank. De twee Nederlanders zouden in de avond van 13 mei om het leven gebracht zijn door de Roemeen Valentin I. in opdracht van de Spanjaard Juan C.

De receptioniste bij wie Visser en Severein op 13 mei incheckten zei dat ze het stel kende van eerdere bezoeken. ,,Op 14 mei zag ik ze tegen 15.00 uur het hotel verlaten'', zei ze. Ook een schoonmaakster zei er zeker van te zijn dat ze de Nederlanders op dinsdag 14 mei in het hotel had gezien. ,,Ze groetten met een buitenlands accent'', zei de schoonmaakster. ,,En het was zeker dinsdag de 14e, want op maandag werk ik op een andere afdeling.''

Erg gemotiveerd

De gynaecologe uit Murcia bij wie Visser en Severein een afspraak hadden, zei dat het stel erg gemotiveerd was om een kind te krijgen. Daarom dacht ze dat er iets belangrijks gebeurd moest zijn toen ze niet op hun afspraak op 14 mei verschenen.

De rechtszaak duurt tot zeker half november.