Onderzoek naar statiegeld flesjes en blikjes

DEN HAAG - Er komt een onderzoek naar statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dat moet duidelijk maken wat de kosten en effectiviteit daarvan zijn, zei staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) woensdag in de Tweede Kamer.

Door ANP - 5-10-2016, 18:47 (Update 5-10-2016, 18:47)

De PvdA had om het onderzoek gevraagd. Andere partijen zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen al langer voor deze producten statiegeld om zo zwerfafval te verminderen. ,,Dit zouden we sowieso in Nederland moeten invoeren. De mensen willen dit", aldus Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.

Het nieuwe onderzoek moet volgend jaar klaar zijn. Dan loopt ook een proef af waarbij maatschappelijke organisaties zoals scholen en sportverenigingen voor een kleine vergoeding flesjes en blikjes inzamelen. Eind volgend jaar valt dan een besluit over de toekomstige wijze van inzamelen, aldus Dijksma.