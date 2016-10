Circussen vinden zichzelf opnieuw uit

Grote beeldschermen, shows met crossmotoren en zelfs optredens op dancefeesten. Het circus vindt zichzelf opnieuw uit.

Door onze verslaggevers - 6-10-2016, 7:00 (Update 6-10-2016, 7:00)

Nederland telt tien tot twintig rondreizende tentcircussen. Daarnaast nog acrobatengezelschappen en circusacts die focussen op festivals. Circus Herman Renz gaat ook meewerken aan feesten en op ’campingtournee gaan’. Het kerstcircus in Haarlem luidt het tweede leven in van het gezelschap. Daarna gaat het circus het land in. In eerste instantie naar Den Haag en verder naar vier grote plaatsen in het zuiden.

Niet helder is hoeveel bezoekers...