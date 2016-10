Cel voor Nederlander die boeddhisten krenkte

MANDALAY - Een rechter in Myanmar heeft de Nederlander Klaas Haytema uit Wons (Friesland) donderdag tot een gevangenisstraf en een boete veroordeeld wegens belediging van het boeddhistisch geloof. Haytema had naast zijn hostel de stekker uit een versterker getrokken, niet wetende dat het kabaal dat hem stoorde een boeddhistische preek was.

Door ANP - 6-10-2016, 11:05 (Update 6-10-2016, 11:13)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man een gevangenisstraf van drie maanden opgelegd heeft gekregen en dat hij een boete van 105 dollar moet betalen. Deze is volgens het ministerie al voldaan.

Hij heeft inmiddels dertien dagen vastgezeten. Deze periode gaat van zijn straf af. De man heeft na zijn actie excuses aangeboden.

Bij de zitting was een medewerker van de ambassade aanwezig.