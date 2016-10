Glazen Huis volgend jaar in Apeldoorn

ANP Glazen Huis volgend jaar in Apeldoorn

HILVERSUM - Het Glazen Huis van de 3FM-actie Serious Request staat volgend jaar in Apeldoorn. Dj Michiel Veenstra belde donderdag in zijn programma met burgemeester John Berends, die zei dat de radiozender ,,ongelofelijk welkom'' is. Het is de eerste keer dat de actie in Gelderland plaatsvindt.

Door ANP - 6-10-2016, 11:34 (Update 6-10-2016, 11:34)

,,Ik voel me echt vereerd dat de keuze op Apeldoorn is gevallen. We willen er echt voor gaan'', aldus een blije burgemeester. Zendermanager Basyl de Groot liet weten het ,,een heerlijk vooruitzicht'' te vinden dat Serious Requestin 2017 in Gelderland plaatsvindt. ,,Ik ben opgegroeid in Doetinchem, dus ik weet hoe gul, trots en enthousiast de regio is en dat Gelderlanders als geen ander in staat zijn om veel mensen samen te brengen.''

De komende editie, waarbij dj's zes dagen lang 24 uur per dag radiomaken zonder daarbij te eten, is in Breda. Het Glazen Huis stond hier al een keer eerder, namelijk in 2008.

Tijdens Serious Request, dat plaatsvindt van 18 tot en met 24 december, wordt geld ingezameld voor een zogenoemde 'stille ramp'. Dit jaar vraagt de radiozender in samenwerking met het Rode Kruis aandacht voor kinderen die sterven aan longontsteking. Welke dj's de komende editie in het Glazen Huis zitten, wordt volgende maand bekendgemaakt.

Vorig jaar werd ruim 8,4 miljoen euro opgehaald voor jongeren in conflictgebieden. Toen stond het Glazen Huis in Heerlen.