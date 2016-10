Britse premier May naar Den Haag

DEN HAAG - De Britse premier Theresa May is maandag in Den Haag voor een kennismakingsbezoek aan premier Mark Rutte. Behalve over de banden tussen beide landen zal er vooral worden gesproken over het voornemen van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten.

Door ANP - 6-10-2016, 15:52 (Update 6-10-2016, 15:52)

Nederland en Groot-Brittannië trekken binnen de EU nauw met elkaar op. Ook op militair gebied werken beide landen al jaren veel samen.

Premier May kondigde eerder deze week tijdens een congres van haar Conservatieve Partij aan dat ze uiterlijk eind maart Brussel formeel op de hoogte zal stellen van het vertrek van haar land uit de Europese Unie (brexit).