Eis 15 maanden tegen neergeschoten man

ANP Eis 15 maanden tegen neergeschoten man

BREDA - Justitie heeft donderdag in de rechtbank in Breda vijftien maanden cel geëist tegen de 41-jarige Bredanaar Grad D. De gewapende man bedreigde op 13 april leden van een arrestatieteam toen die hem wilden oppakken. Hij werd daarop door de politie zelf neergeschoten. Het OM beschuldigt hem van verboden wapenbezit en bedreiging van agenten.

Door ANP - 6-10-2016, 16:33 (Update 6-10-2016, 16:33)

Het arrestatieteam was juist naar zijn woning op het woonwagenkamp aan de Pietersberg gekomen, omdat D. waarschijnlijk wapens in zijn bezit zou hebben. Die had hij vermoedelijk aangeschaft nadat een paar weken eerder was geschoten op zijn auto, toen hij achter twee mensen aanreed die eerder hem volgden, zei hij tegen de rechter.