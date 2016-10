'Das valt weer in ongenade'

ANP 'Das valt weer in ongenade'

BEEK-UBBERGEN - De das is na ruim dertig jaar van beschermende maatregelen weer in ongenade gevallen. Dieren worden gevangen in strikken en doodgeschoten. Dassenburchten worden expres vernield. Dat constateert Das&Boom uit Beek-Ubbergen. Voorzitter Jaap Dirkmaat van de natuurbeschermingsorganisatie zegt donderdag dat hij de laatste maanden vrijwel dagelijks meldingen krijgt van gedode dassen en vernielde burchten. Ook Staatsbosbeheer ziet volgens hem een toename.

Door ANP - 6-10-2016, 17:11 (Update 6-10-2016, 17:11)

Een das is een beschermd dier. Doden of verstoren van het beest is een misdrijf. Das&Boom heeft daarom donderdag een meldpunt geopend om meteen juridisch actie te kunnen ondernemen na een aanval op een das of zijn woning.

,,Sinds 1981 zijn er miljoenen besteed aan het redden van de das. Nu leven er weer ongeveer 5500 dieren in ons land. En nu duiken de verhalen over landbouwschade weer op. Dit jaar zijn er al tientallen dieren illegaal gedood, terwijl een boer dassenschade volledig vergoed kan krijgen'', aldus Das&Boom.