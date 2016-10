Lichaam Jeroen Oerlemans vrijdag in Nederland

ANP Lichaam Jeroen Oerlemans vrijdag in Nederland

DEN HAAG - Het lichaam van de zondag in Libië doodgeschoten fotograaf Jeroen Oerlemans wordt vrijdag overgevlogen naar Nederland. Dat gebeurt naar verwachting eind van de ochtend vanuit de Tunesische hoofdstad Tunis. Dat liet een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Door ANP - 6-10-2016, 18:34 (Update 6-10-2016, 18:34)

Het stoffelijk overschot van de Nederlander is nu nog in de Libische hoofdstad Tripoli. Om 19.00 uur donderdagavond gaat het per vliegtuig naar Tunis. Daar wordt de kist opgewacht door de Nederlandse ambassadeur in Libië Hans Sandee, die wegens de chaotische situatie in dat land vanuit Tunis werkt.

Oerlemans werd zondag in Sirte door een sluipschutter van terreurbeweging IS neergeschoten, hij overleed enige tijd later aan zijn verwondingen.