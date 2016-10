Rutte presenteert persoonlijk verkiezingsplan

DEN HAAG - Premier Mark Rutte komt naast het VVD-partijprogramma met een eigen plan voor de toekomst. In zijn eigen verkiezingsprogramma, vrijdag geplaatst in het AD, predikt hij voor optimisme en kijkt hij vooruit naar de volgende stap. ,,Mijn ambitie voor de komende periode is de zorgen van mensen wegnemen", stelt de VVD-leider in een toelichting op zijn persoonlijke plan.

Door ANP - 7-10-2016, 3:05 (Update 7-10-2016, 3:05)

In een interview met het AD presenteert hij zijn persoonlijke verkiezingsprogramma. In het programma staan geen concrete voorstellen. Daarvoor verwijst hij naar het verkiezingsprogramma van de VVD. ',,Daarin staat hoe we de ambitie kunnen realiseren. Maar dit is mijn plan."

In de visie van Rutte wordt het nu tijd dat we allemaal de vruchten van het herstel kunnen plukken. ,,Ik ben een beetje allergisch voor het woord visie. Dit is een plan, dit is actie, dit is dingen doen. Daar ben ik van." Rutte vervolgt: ,,In 2021 wil ik bereikt hebben dat mensen zeggen, we hadden veel zorgen maar die zijn nu afgenomen. Ik wil dat Nederland in 2021 een land is waar de rest van de wereld jaloers naar kijkt."